“La pasión es lo principal”, dice Daniel Carlos Ramírez Niño, natural de Huánuco. Vino a Lima al terminar la secundaria para estudiar y trabajar. Su hermano Richard lo recomendó en un negocio para vender telas. Pasó la prueba y se metió de lleno en el mundo textil. Estudió marketing y sistemas, pero más lo llamó el amor por los tejidos.

Tras separarse de su hermano, llegó a una compañía de alta costura. Allí conoció telas de alta gama. Y enriqueció su conocimiento de las fibras, la caída, el gramaje, las tramas y las urdimbres. “Cada día sigo aprendiendo”, aclara. Por ejemplo, ha estudiado la antropometría, para conocer las medidas y proporciones del ser humano. Y para poder así diseñar un traje a la medida de cada tipo de cuerpo. “Hay cortes y diseños para cada tipo de persona”, aclara. “No vemos solo la complexión, sino también el estilo y el color que más te ilumina”, agrega. Poco a poco dejó su primer atelier de 2 x 3 metros, con máquina a pedal. Recientemente expuso una muestra de trajes con motivo del bicentenario de la independencia del Perú.





¿Cómo empezó en el rubro de la sastrería?

Empecé vendiendo tela en una tienda especializada en tejidos, lanillas y casimires en el Centro de Lima. Ahí aprendí y me llené de conocimiento en tejidos de lana y alta gama para sastrería. En el año 2000 abrí una modesta sastrería en un pequeño local de 2 x 3 metros, con máquina a pedal, de la manera más sencilla y humilde, pero con mucho entusiasmo y ganas por salir adelante. Tuve muchos tropiezos, muchas barreras y fuimos golpeados también por la pandemia del COVID-19. En todas esas pruebas duras que he pasado, he sabido refugiarme en la palabra de Dios. En todos estos años de carrera sartorial, Dios, su hijo Jesucristo y mi familia han sido mi soporte y fortaleza. Gracias a Dios, en diciembre de este 2023, cumplo 23 años de trayectoria profesional de manera ininterrumpida.

¿Qué le inspiró a entrar al mundo de la sastrería?

El gusto por las telas finas y la pasión por el vestir elegante.

¿Cómo cree que llegó adonde está ahora?

Dejando de lado patrones tradicionales de la sastrería. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha pasión por crear nuevos cortes, estilos y diseños. Y, sobre todo, orando y pidiéndole a Dios de rodillas su guía y dirección.

¿Por qué el nombre Daniel Vercchelli?

Yo me llamo Daniel Carlos Ramírez Niño. Soy natural de Huánuco. Siempre he admirado la moda europea, en especial la italiana. Investigando hace muchos años, encontré que en Italia hay un pueblo en la región de Biella, en la región de Piamonte, que se llama Vercelli. De allí, de acuerdo a la historia, salieron los primeros sastres. Entonces, lo que hice es juntar Daniel y Vercelli. Por ello el nombre de Daniel Vercchelli.

¿A qué países ha viajado representando a su país?

He representado varias veces a mi querido país. En 2017 viajé a Bolivia para el Fashion Week de aquel año. Luego, en 2018, fui a República Dominicana para el Fashion Week del país. Después, en 2019, estuve en el New York Fashion Week, en Estados Unidos. Y, finalmente, en este 2023, he representado a mi país en la Word Federation Of Master Taylor en Biella, Italia. Siempre lo he intentado hacer con mucha responsabilidad y dejando bien en alto el nombre de mi país, el Perú.

¿Qué quiso demostrar con su último desfile?

Que no solo basta con el esfuerzo físico, la fuerza creativa y las ganas de salir adelante. He querido demostrar que, con la guía, la misericordia y las bendiciones de Dios, se pueden traspasar las fronteras de forma inimaginable. Por ello, el mensaje del desfile fue: A Dios sea la gloria.

¿En qué se inspiró para lograr la colección que presentó en su más reciente desfile?

Mi inspiración estuvo puesta en la materia prima peruana. En materiales como la alpaca y la lana, por ejemplo. En eso se basa la última colección que he presentado en Milán, Italia, el pasado julio de 2023. Tanto esa como la que presenté el pasado 21 de noviembre de 2023 en el Teatro Municipal de Lima se denominan “Perú, elegancia para el mundo”. Con esta colección he querido que el mundo conozca que el Perú produce muchísima materia prima de calidad y que no solo somos buenos en la gastronomía, sino también en la alta sastrería y en el bespoke o prendas hechas a la medida. Y gracias a Dios he logrado dejar en alto a mi querido país.

¿Cuál fue el balance del reciente evento que realizó en el Centro de Lima?

Estoy muy contento con el resultado del último desfile en el Teatro Municipal. El despliegue de los modelos vistiendo nuestra ropa de alta sastrería fue impecable, hay que decirlo. Creo que hemos realizado una fusión de alta sastrería con moda.

¿Esto marca una nueva etapa para la marca Vercchelli?

Espero que sí. Hemos recibido los mejores elogios de nuestros distinguidos invitados. Gracias a Dios, fue un éxito.

¿Qué otros proyectos tiene para el futuro cercano?

Tenemos muchas invitaciones para participar en pasarelas internacionales. Recientemente, me llegaron las invitaciones para participar en febrero de 2024 en Nueva York. Y también recibí invitaciones para viajar a Malasia. Afortunadamente pudimos estar en ambos eventos, dejando en alto el nombre del Perú. Finalmente, nos ha llegado una invitación para estar en un importante evento de modas en Seúl, en Corea del Sur. Como empresa, estamos evaluando, Dios mediante, seguir traspasando fronteras.





