Rodrigo González anuncia que lanzará su libro ¿qué secretos contará?

Luego que el libro de Álex Brocca saltara nuevamente a la palestra en medio del estreno de la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, Rodrigo González sorprendió al anunciar que también planea escribir su propia historia.

Durante su programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre le preguntó al presentador de espectáculos cuáles eran las tres cosas que tenían que hacer antes de morir.

“Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo”, dijo Peluchín. Ante ello, Gigi reconoció que no había hecho ninguna de las anteriores a sus 45 años de edad.

Por su parte, Rodrigo González adelantó que pronto podría lanzar sus memorias, aunque no precisó qué secretos contaría.

“Recen porque no se me cruce esa idea por la cabeza…. (Yo creo que) sí se me va cruzar y algún día lo voy a hacer, ¿tú crees que me voy a ir de este mundo sin dejar testimonio escrito?”, sostuvo el presentador de espectáculos.









¿Qué dijo Peluchín sobre el libro de Álex Brocca?

Rodrigo González cuestionó a Ernesto Pimentel por omitir la versión de Álex Brocca en su película ‘Chabuca’, una cinta donde deja mal parado al bailarín a quien tacha de ser un mantenido y una persona violenta.

“Así suena muy frío, muy seco, así la gente se puede desilusionar porque la Chola Chabuca pues, personaje querido, pero ¿Ernesto Pimentel? Seguro por eso ha tenido que ser un personaje toda su vida, no le debe gustar él mismo... qué te puedo decir, desaparecer, borrar, es una bajeza eliminar el testimonio de alguien que no está aquí para defenderse”, señaló ‘Peluchín’.





Portada del libro de Alex Brocca | Foto: Internet





