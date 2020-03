Rodrigo González no se quedó callado luego que Jaime Mandro, más conocido como ‘Choca’, expresara a la prensa que no sigue en las redes sociales al popular ‘Peluchín’.

“Yo no sigo a Rodrigo, pero sí sé obvio de las bromas y si alguna la veo de casualidad y me da risa, me reiré”, dijo ‘Choca’ sobre 'Peluchín.

Ante estas declaraciones, la exfigura de Latina recurrió a su cuenta de Facebook para enviar un contundente mensaje contra el conductor de “Estás en todas”.

El popular ‘Peluchín’ señaló que la figura de América Televisión no está preparado para estar frente a una pantalla. Además, lo comparó con Cathy Sáenz.

“‪Este sin gracia se cree importante y no tiene recursos ni vocabulario para estar en televisión, pero como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo, de lo contrario seguiría igual que la chusca, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, se lee en la publicación de la cuenta de Facebook de ‘Peluchín’.