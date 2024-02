Ricardo Mendoza ha vuelto a encender la polémica y ha puesto en medio del ojo público a nada menos que Mayra Goñi, con quien estuvo saliendo hace un par de meses y luego terminaron aparentemente por la distancia.

Durante uno de sus shows, el comediante narró la amarga experiencia que vivió al salir con una mujer interesada que le pidió acudir a uno de los restaurantes más costosos, pese a que había otros locales cerca.

“Ni siquiera estábamos cerca, si teníamos hambre había como 5 o 6 opciones cerca, buenas, pero quería ir a Cala. Ahí, como que me hizo bulla, no quiero decir que esta persona...”, dijo el actor, quien evitó dar el nombre de la protagonista. Por su parte Jorge Luna no se guardó nada y calificó a la susodicha como ‘tremenda’.

Como era de esperarse, decenas de usuarios especularon y aseguraban que se trataba de Mayra Goñi, la última conquista del artista, por lo que la modelo salió al frente para defenderse.

“Yo no fui” , escribió la actriz en una de sus historias de Instagram, dejando en claro que no es la mujer interesada que hizo vivir un mal momento al comediante.









