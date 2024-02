La reconocida actriz Nataniel Sánchez, tras su regreso al Perú, compartió sus reflexiones sobre su papel en la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ en una entrevista exclusiva con Verónica Linares. Asimismo, reveló los motivos por los que no aceptó volver a interpretar el papel de ‘Fernanda de las Casas’.

“Sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’, el obstáculo no era la serie en sí, sino las condiciones. La productora tomaba las decisiones de forma unilateral. No tenía libertad para estudiar. No tengo conversaciones con ‘AFHS’, tuvimos una reunión cuando me convocaron para su retorno”, explicó Sánchez.

La actriz también compartió que su participación en la serie le generaba ansiedad, ya que los horarios de grabación cambiaban constantemente, dificultando la organización de su agenda. “Lo primero que pregunté en la reunión fue sobre las condiciones. No podía volver en las mismas circunstancias”, enfatizó.

En este contexto, Tatiana Astengo, colega de Sánchez, utilizó Twitter para resaltar el mensaje de la actriz sobre las condiciones de trabajo en ‘AFHS’. Astengo defendió a Sánchez ante el cuestionamientos de usuarios, señalando que ella no había hablado mal de la serie y que incluso expresó su gratitud, pero dejó en claro sus razones para no continuar en el proyecto.





Nataniel Sánchez hablo sobre la mala relación con su padre

En una emotiva y esclarecedora charla en ‘La Linares’, la actriz Nataniel Sánchez decidió compartir aspectos íntimos de su vida, incluida la difícil relación que mantiene con su padre.

“Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años ya. Yo decidí no tener relación con mi papá porque mi papá no se relacionaba conmigo de manera sana y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño ni siquiera nuestros padres”, reveló la actriz, abriendo su corazón sobre la decisión que tomó con respecto a su progenitor.

Nataniel también compartió cómo el divorcio de sus padres a una edad temprana la afectó profundamente, llevándola a recibir terapia durante 12 años. “Yo ya a mis padres los perdoné, pero a mi papá particularmente yo sé que él va a seguir haciendo sus cosas a su manera y no le viene bien a mi vida entonces yo decidí dar un paso al costado y de lejos hace seis años”, relató con honestidad.





