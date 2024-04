Mayra Goñi despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales tras aparecer en el curioso anuncio de un empresario, que ofrece el servicio de paseo en yate con ‘chicas bonitas gratis’ en las playas de Miami.

En el video difundido por el programa ‘Amor y Fuego’, un hombre con apariencia de origen chino promociona el alquiler de su yate, pero lo que más llamó la atención de los usuarios es que su oferta incluía mujeres hermosas.

“Oigan esto es solamente lo que hacemos acá en Miami porque algunos de ustedes estaban curiosos y como tenemos chicas hermosas gratis acá en el bote, obviamente el bote es hermoso. Hermoso yate y la gente lo ama. El bote está en condiciones inmaculadas y haces esto gratis. Tienes chicas gratis, así de simple”, se le oye decir al sujeto.









¿Qué respondió Mayra Goñi?





En medio de la polémica por su aparición en este anuncio, Mayra Goñi habló en vivo con Rodrigo González y aseguró que fue víctima de un engaño de un promotor.

Según explicó, esta persona le ofreció pasar el cumpleaños de su amiga en el yate, pero nunca imaginó que se aprovecharían de su presencia para realizar publicidad engañosa.

“La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir. (...) Cuando llegamos vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda”, contó.

Mayra Goñi agregó que no sabía que cuando la grababan estaban hablando de chicas gratis: “Me pareció raro el nombre del barco. Yo obviamente no le iba a malograr el cumpleaños a mi amiga, pero sabía que podía traer consecuencias. (...) Yo ni hablo inglés, no sabía que estaba diciendo”, explicó la exprotagonista de ‘Ven, Baila, Quinceañera’.









