Renato Rossini Jr. se pronunció sobre el ampay que protagonizó con Ale Fuller el pasado lunes, cuando fueron captados por las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’ dándose efusivos besos.

El joven influencer fue interceptado por una reportera del programa conducido por Magaly Medina y dijo que recién está conociendo a la actriz. “Me parece una chica súper linda, recién la conozco. No pasa nada, es una chica súper linda” , dijo al principio.que fluya.

Renato aseguró que ambos están solteros y que tienen todo el derecho de pasarla bien juntos. “Aquí nadie ha cometido un crimen, creo que eso esta súper claro. Los dos estamos solteros y cada uno puede hacer lo que quiere”, agregó.

Al ser consultado sobre si descarta o no una posible relación con Ale Fuller, el exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ se limitó a decir que cada uno puede hacer lo quiera.

“A mí no me gusta decir las cosas que pueden o no pueden pasar, que fluya. Cada uno tiene su vida y cada uno puede hacer lo que quiere, normal” , concluyó.





