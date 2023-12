Ducelia Echevarría opinó sobre el reciente ampay protagonizado por Renato Rossini Jr. y Ale Fuller, quienes fueron captados besándose cerca al balcón de un departamento.

La conductora ‚y sus colegas de ‘Préndete’, no dudaron en cuestionar la cercanía entre ambos jóvenes. “En Navidad, el amor ha nacido entre Ale Fuller y el hijo de Renato Rossini. ¿Qué está pasando? No me parece nada de malo, ella ya rompió su compromiso, el hijo de Renato aparte de no hacer nada, ella está soltera”, afirmó Karla Tarazona al principio.

Sin embargo, Ducelia se mandó con todo en contra de Ale Fuller, quien hace poco anunció el fin de su compromiso con el abogado Francesco Balbi. “Cambiar de una persona súper productiva a alguien que no hace nada, no va mejorando”, dijo.

No obstante, la ex de Christian Domínguez defendió a Renato de las declaraciones de la exintegrante de Combate. “Quizás el muchacho gana mucho con sus redes, promociona a su papá en TikTok”.





