Tras su reciente ampay con Ale Fuller, Renato Rossini Jr. habló sobre su actual situación sentimental. El participante de ‘El Gran Chef: Famosos’ señaló que se encuentra soltero y que le gustan las mujeres que siempre tienen algo que hacer en su día a día.

De esta forma descartó que se encuentre en una relación con la actriz peruana: “No tengo pareja. Este año terminé una relación de mucho tiempo, ahora estoy enfocado en mi carrera. Un error que cometí al estar con enamorada fue entregar todo. No está mal eso, tampoco está bien. En el amor uno debe tener espacio para sus cosas”, dijo en conversación con Magacín 24.7.

El joven de 26 años dijo que cuando se enamora es muy intenso: “El físico atrae, pero la vibra y la química te hacen conectar. Si no me conecto a nivel emocional, no fluye. Me gustan las chicas deportistas y ocupadas, las que no me hacen caso porque es un reflejo de que tienen cosas que hacer”, añadió Rossini.

También descartó ingresar a la Only Fans: “No, no entraría, no es lo mío, pero respeto a la gente que trabaja de esa forma, prefiero seguir creando contenido, yo tengo un perfil familiar”, comentó.

¿Cómo fue el ‘ampay’ con Ale Fuller?

En las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, el tiktokero le da apasionados besos a Ale Fuller, quien hace un mes decidió romper su romance con el abogado Francisco Balbi.

Ampay de Ale Fuller y Renato Rossini Jr.

