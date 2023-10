Las frases racistas de Samahara Lobatón en contra de su expareja Youna continúa desatando reacciones en el mundo del espectáculo, y Rebeca Escribens fue uno de los personajes que ha condenado la actitud de la influencer.

La conductora de “América Espectáculos” no sólo rechazó los comentarios racistas que la hija de Melissa Klug lanzó contra la familia del barbero, sino que la cuestionó por negarse a ofrecer disculpas públicas.

“Es una nena muy chiquita que no sabe dónde está parada y todavía no sabe lo que quiere, lamentablemente. Unas disculpas no la hacen menos”, dijo Rebeca Escribens.

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

La hija de Abel Lobatón se presentó en ‘América Hoy’ para hablar sobre su situación familiar, pero evitó pronunciarse sobre sus frases discriminatorias asegurando que todo forma parte de un proceso legal.

“Este es un tema que no se puede tocar, yo aclaré antes de venir que se iban a tomar acciones legales. Va más allá de lo que ustedes han podido ver en televisión”, explicó la exchica reality.