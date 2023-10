Yolanda Medina vuelve a desatar polémica al revelar el origen de su distanciamiento con Nílver Huárac, a quien acusa de haberla traicionado y de intentar apropiarse del nombre de la agrupación que la lanzó a la fama: Alma Bella.

Según la cantante, nunca imaginó que el productor musical registraría el nombre del grupo femenino a su nombre, pese a que ella fue una de las fundadoras. En otro momento, dijo que quedó decepcionada de él cuando le dijo que debía abandonar la agrupación debido a su edad.

“Usó una palabra que siempre la tengo en mi corazón. Me dijo: ‘Los empresarios no quieren que cantes porque estás vieja, ya no, tú estás para que manejes el grupo’. Me sentí mal, muy mal. Por fuera demostraba una cara dura, pero por dentro sentía tristeza. Me creó un trauma, te bajonea, fue una puñalada”, contó Yolanda a Trome.

¿Qué respondió Nílver Huárac?

Tras las fuertes acusaciones de la cantante de cumbia, el ex de Janet Barboza habló para las cámaras de ‘América Hoy’ y no dudó en arremeter contra la artista al considerar que él le ayudó en su crecimiento profesional en la industria musical.

“He tenido una relación totalmente cordial con todas las chicas que han trabajado conmigo y menos voy a hablar de una persona que trabajó bastante tiempo conmigo. Yo creo que, si ella tiene Alma Bella de Yolanda Medina, lo que tiene que hacer es preocuparse por su grupo”, dijo en un primero momento”, arremetió el productor musical.

Fiel a su estilo, Nílver Huárac lanzó ácidos comentarios contra Yolanda Medina y dejó entrever que sus acusaciones formarían parte de una estrategia de marketing para generar la atención del público.

“Terminó con Marisol y ahora quiere empezar con Nílver Huárac. Yolanda por favor dedícate a trabajar, dedícate a producir. Cómo se va a pelear conmigo, con el que le dio chamba, trabajo. Le di un poquito de nivel a su carrera artística, le hice retoquitos”, expresó Huárac totalmente indignado.