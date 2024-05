Karla Tarazona y Christian Domínguez continúan alimentando los rumores de una posible reconciliación y es que, tras el fin de la relación del cantante de cumbia con Pamela Franco, ambos se han mostrado más cercanos que nunca.

Para sorpresa de muchos, este viernes 3 de mayo se conoció que el líder de La Gran Orquesta Internacional será el nuevo presentador de ‘Préndete’, programa conducido por su ex Karla Tarazona y Rocío Miranda.





¿Qué respondió Karla Tarazona?





Lejos de mostrarse contenta por el nuevo fichaje, la también locutora de radio dijo estar molesta con la producción de su programa por no informarle sobre el posible ingreso del padre de su hijo al magazine.

“La verdad estoy un poco indignadita, porque cómo es posible que a nosotros a última hora se nos digan las cosas. Somos un equipo y antes se ha debido tener una conversación de lo que va a suceder”, sostuvo la modelo.









Aunque no confirmó que Christian Domínguez sea el nuevo jale de ‘Préndete’, Karla Tarazona dijo que la promoción del programa es suficiente para reconocer que se trataría de su expareja.

“Yo no voy a decir nada, pero con ese tatuaje ya me dijeron mucho “, comentó Karla, dejando entrever que reconoce los tatuajes del cantante de cumbia.

Ante ello, volvió a mostrar su disconformidad con la producción por no informarle a tiempo. “Yo ya no sé qué pensar, porque últimamente me he dado cuenta que en este programa no hay amigos”, agregó.





