El estreno de la telenovela ‘Perdóname’ con Aldo Miyashiro y Érika Villalobos ha desatado diversas reacciones de los televidentes, y los usuarios han usado las redes sociales para expresar sus primeras apreciaciones sobre la nueva producción.

El primer capítulo llegó cargado de emociones, pero una de las escenas que tomó desprevenidos a los televidentes fue el momento en que se da una noticia de último minuto sobre el asesinato del hermano de Clara Ferrada, y es que muchos creyeron que se trataba de un caso de la vida real.

“Giro inesperado en el caso Ferrada […] La muerte del empresario Pablo Ferrada no se trataría de un suicidio como en un inicio se pensaba si no que habría sido asesinado por el ex boxeador, socio y cuñado Lito Acosta…”, fue parte del desenlace de la noticia que asustó a la teleaudiencia.

Rápidamente, algunos internautas dejaron notar su malestar en redes sociales.

“Cuando lo único bueno de la novela, fue el fake de los 5 primeros segundos”, “Novela de mie*da que comienza con un seudo último minuto, me asustó”, “Con esto del estado de emergencia, la inseguridad y ese inicio del asesinato. Quedé frío unos segundos”, “Mi padre y yo creímos que era una noticia real y por eso interrumpieron AFHS”, “Eso del ‘último minuto’ es un truco televisivo para que la gente se paralice con la nueva novelita del morbo”, fueron algunas de los comentarios.





"NOTICIA DE ÚLTIMO MINUTO, MUERE EL HIJO DE EMPRESARIO ....



Mi padre y yo creímos que era una noticia real y por eso interrumpieron #AFHS , resulta que era parte de la nueva novela de #perdoname pic.twitter.com/KCu1ZoOLSQ — 🫧˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠Luna๑˙⁠❥⁠˙🫧 (@Lisa_lunas) September 28, 2023

Yo y mi mamá en el primer minuto de Perdóname , pensando que era verdad el último minuto pic.twitter.com/xjhB82UaAO — katherine (@katy96457212) September 28, 2023