Samahara Lobatón y Bryan Torres acapararon las portadas de los medios de espectáculo esta semana debido a su tercer escándalo en la vía pública, y Youna, expareja de la influencer, parece estar al tanto de todo.

El barbero que radica en Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente sobre las polémicas imágenes donde la hija de Melissa Klug lanza la ropa del cantante por la ventana de su casa, sin embargo, lanzó un fuerte en mensaje en redes.

A través de sus historias de Instagram, Youna compartió una publicación con un profundo mensaje de reflexión, el cual muchos creen, estaría dirigido a Samahara Lobatón.

“ No confundas una jaula con un hogar ”, se lee en el post. Hasta el momento, el barbero no se ha referido al tema ni ha aclarado el futuro de la hija que tiene en común con la influencer, y es que aún se desconoce si la menor habría presenciado el escándalo.









¿Cuánto cobra Abel Lobatón por hablar de Samahara en TV?

Según la conductora de espectáculos Magaly Medina, las figuras de la farándula han incrementado sus tarifas para aparecer en televisión y Abel Lobatón también sería uno de ellos ya que estaría buscando facturar con los escándalos de su hija Samahara.

“Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, ‘dice no’, por más que la plata esté ahí ‘contante y sonante’, no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados”, añadió la ‘Pelirroja’.

Finalmente, Abel Lobatón se echó para atrás y decidió no pronunciarse al respecto.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: