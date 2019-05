Pedro Moral sobre lentes de contacto de Sheyla Rojas: "Nunca vi sus verdaderos ojos" [FOTOS]

Pedro Moral estará por segunda vez en 'El valor de la verdad' con el propósito de responder preguntas en torno a la polémica relación y cancelación de su matrimonio con Sheyla Rojas.

En un adelanto que dio el programa de Latina, el empresario contó que su ex prometida llevaba lentes de contacto todo el tiempo y esto resultó en una situación insólita.

"Beto, nunca conocí sus verdaderos ojos. Te juro, que buena pregunta me has hecho. Creo que si se los quitaba ya estaba oscuro, pero cuando amanecía corría al baño a ponérselo", precisó Moral.

Agregó además que sus lentes de contacto eran canje. "Nunca vi sus verdaderos ojos. ¡Qué increíble! No me había puesto a pensar en eso, yo nunca conocí sus verdaderos ojos, ¡qué increíble! No tengo idea, pero de todas maneras era canje", sostuvo Moral.