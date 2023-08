Un triste adiós. La cuenta @anyelmorneo0 de la plataforma social TikTok publicó un video que ha conmovido a los internautas, pues en él se la puede ver despidiéndose amorosamente de su pareja antes de fallecer a causa del cáncer.

El video, de casi dos minutos, muestra el momento en que la joven venezolana, identificada como Anyel Moreno, se encuentra en una camilla de hospital junto a su novio, quien estuvo presente a lo largo de su dura lucha contra el cáncer.

Al recibir la triste noticia de que la joven no pudo ganar la batalla a su enfermedad y le quedaban pocas horas de vida, decide despedirse de su novio amorosamente, una escena que causó tristeza entre sus seguidores.

“Te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillo, siempre te voy a amar en la eternidad. Siempre voy a estar a tu lado viéndote, cuidándote hasta el día en que me muera y nos toque reunirnos de nuevo, así que no estés triste, esto es un hasta luego, te amo mucho Ray, te voy a extrañar muchísimo”, le dice Anyel a su pareja, identificado como Ray.

Mientras la novia se despide, le pide perdón por no ganar la lucha contra el cáncer que padecía, mientras acaricia el rostro acongojado en llanto de Ray. La publicación causó miles de reacciones y comentarios en la plataforma.

“¿Quién más lloro, aparte de mí? La verdad es muy fuerte”, “se me arrugó mi corazón”, “imposible no llorar, el amor que ella le entregó a él jamás podrá ser reemplazado en su vida”, “no los conozco y aun así se me partió el alma, no puedo dejar de llorar”, “no me hagan eso que tengo el corazón de pollo, soy un mar de lágrimas ahora mismo”, “sé que es muy fuerte, pero tuvieron la oportunidad de decirse lo mucho que se amaban”, fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.