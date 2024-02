Pamela Franco reaparece en medio de la polémica que involucra Christian Domínguez, luego que se confirmara que había sido él quien la delató y le contó su historial amoroso con Christian Cueva a Pamela López, pese a que él negó rotundamente.

“Me siento confundida y mal porque ataque a mi parte privada porque involucra al papá de mi hija”, empezó diciendo en el programa Manda Quien Mande.

“A uno le puede llegar a los oídos muchas cosas, pero otra cosa es comprobar cosas. Yo sinceramente me quiero mantener al margen porque lo que tenía que decir lo dije en su momento. Yo tendría que decir muchas, pero lo que menos quiero es que esto se alargue”, contó la cumbiambera.

La conductora aseguró que no entiende la intención de Domínguez al delatarla con la esposa del futbolista. “El fin no es bueno, no entiendo la intención. Yo he tratado y he puesto de mí, pero todo tiene un límite”, mencionó.

“Ante todo soy mamá y primero voy a cuidar a mi hija porque si ella me ve mal se podrá también mal”, agregó

Finalmente, aseguró que no quiere hablar mal de padre de su hija por su “paz mental”. “Él es el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro y no voy a estar recibiendo todos los golpes, mientras los otros están normal”, indicó.

PAMELA FRANCO MANDA INDIRECTA A DOMÍNGUEZ

“Agradezco por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas que me enseñaron lo que no es el amor”, dice la publicación.

Historia de Pamela Franco tras declaraciones de Pamela López

Hasta el cierre de esta nota, el líder de la Orquesta Internacional no se ha pronunciado al respecto.

