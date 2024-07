Laura Spoya fue la última invitada del podcast ‘Rondón Tolón’ y se animó a responder algunas preguntas sobre Christian Cueva, quien hace poco estuvo en el ojo de la tormenta tras anunciar su separación de Pamela López.

La exMiss Perú no dudó en compartir una anécdota que vivió cuando era más joven y recordó su primer encuentro con Christian Cueva cuando lo entrevistó en sus inicios como conductora en deportes.

“A ‘Cuevita’ lo entrevisté cuando conducía CMD, muy amablemente quise hacer como un podcast, un canal de YouTube cuando hablaba de deportes. Fue uno de mis entrevistados cuando era bien chibola. Amablemente, la verdad, me recibió y todo ‘con mucho gusto te hago la entrevista, entonces muchas gracias’”, reveló.

Cuando Ricardo Rondón le preguntó si después de esa entrevista Christian Cueva intentó acercarse a ella con otras intenciones, Laura lo negó tajantemente.

“No, no me pidió mi teléfono”, afirmó, disipando cualquier rumor sobre un posible interés romántico del futbolista hacia ella. Además, Laura Spoya dejó claro que los futbolistas no son su tipo de hombre.





Laura Spoya destaca talento de Yahaira Plasencia como cantante, pero dice que le falta preparación como conductora

La conductora de ‘Al Sexto Día’, Laura Spoya, se presentó en una reciente entrevista con Ricardo Rondón, para hablar sobre su vida amorosa y de algunas figuras de la televisión. Sin embargo, sorprendió al opinar sobre Yahaira Plasencia, quien antes ocupada su lugar en el programa.

Aunque destacó el talento de la cantante de salsa como artista, dejó entrever que le falta prepararse para conducir. Y dijo que si bien ella no se considera la “conductora del año”, sí cree que tiene un mejor desempeño que la expareja de Jefferson Farfán.

“Yo la vi, es buena cantante, maravillosa cantante. Le pondría ‘en proceso’” (...) “Pero es como que a mí me suban a cantar y me digan que canta una cumbia, voy a hacer el ridículo, yo sé lo que sé hacer bien y lo que no. No me considero que soy la conductora del año porque no lo hago hace más de 10 años, estoy en proceso, pero tengo más experiencia”, afirmó durante la entrevista en el canal Rondón Tolón.





