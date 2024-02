Se confirman los rumores y Pamela Franco no fue la única figura de la farándula en tener una relación clandestina con Christian Cueva, sino también habría tenido un affaire con nada menos que Chris Soifer, hermana de Micheille Soifer.

Según informó Magaly Medina, Pamela López le confesó que en el 2019 se enteró de la infidelidad del ‘Aladino’ con la exchica reality, y que, al confrontarlo, al futbolista no le quedó mayor opción que aceptar su responsabilidad.

Esta versión fue confirmada por Jeyci Pérez. El programa de la ‘Urraca’ se comunicó con el dominicano y él contó detalles de los mensajes que encontró entre su entonces pareja con Christian Cueva.

“Yo me entero de la infidelidad de Christian Cueva y Chris Soifer entre julio y agosto del 2019. Le hackeamos su WhatsApp (…) Él tenía su familia y Chris estaba conmigo, cuando yo la encaré me mintió”, contó el dominicano.

Según cuenta Jeyci, fue él quien llamó a Pamela López para contarle sobre el romance clandestino de sus parejas, y que incluso la Chris Soifer le había pedido al pelotero que deje a su familia.

“Yo todo se lo conté a Pamela, hablamos por teléfono como dos horas y pico, ella me escribió, me dijo que ella quería saber la verdad y yo le mandé (las pruebas) Allí fue que ella encaró a Cueva, y él le tuvo que decir la verdad. No era la primera vez que se veían, ya ellos se habían visto, incluso Cueva le dijo para ir a México, le pintó un mundo, allí fue que ella le pidió a él que deje a su familia para que se vaya con ella”, sostuvo el cantante, confirmando así lo que era un secreto a voces.





