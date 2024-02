Continúan saliendo a la luz más detalles de la relación clandestina que tuvo Christian Cueva con Pamela Franco, rumores que empezaron a llegar a oídos de Pamela López, esposa del futbolista, en el 2018.

En los chats que difundió Magaly Medina que sería de marzo del 2019, López encaraba al ‘Aladino’ estando embarazada, ella en Lima y él en Europa, y es que los rumores empezaron debido a la gran cantidad de ‘likes’ que el pelotero les daba a las fotos de la cantante.

Pese a las evidencias de aquel entonces, el exjugador de Alianza Lima negaba de las mil formas conocer a la exintegrante de Alma Bella.

“Amor yo no sé… te juro que yo no seguí a nadie. Nunca la he seguido, nada que ver yo no la conozco, pero la gente quiere joder”, respondía Cueva cuando era confrontado.

En otro momento, el pelotero responsabiliza de los ‘likes’ a su Community Manager, persona que se encarga de manejar sus redes sociales.

“Estoy tranquilo porque yo no hice nada. Ni siquiera la conozco, nada que ver, te aseguro que esa persona ni sabe de mí y nosotros hablando de alguien que ni siquiera me conoce”, aseguraba el pelotero.





