Aldo Miyashiro vuelve a las tablas con una nueva adaptación de El Principito, que llega en formato musical, del 17 de mayo al 9 de junio en el Teatro Segura. El recordado ‘Caradura’ de la serie Misterio comenta que a sus 48 años puede escoger mejor sus papeles y sostiene que no incursionaría en política, aunque lo hayan buscado más de una vez e, incluso, para ofrecerle el primer lugar de las listas al Congreso.





Vuelves al teatro después de algunos años.

Sí. Es la primera vez que hago teatro musical, es un reto cada día de ensayo y estoy haciendo todo lo necesario para que la gente lo pueda disfrutar. Es tanta la importancia del libro que hay una gran cantidad de gente que lo considera muy significativo en su vida. Entonces, es una responsabilidad extra a la hora de hacer este montaje.

Al inicio no quisiste aceptar, pero tu hija te animó a hacerlo.

Yo estaba de vacaciones cuando me llamó Denisse Dibós, los primeros días de enero. Contesté de casualidad y me hizo la propuesta. Yo le dije que me diera una semana para pensarlo y después de unos días le conté a mi hija y me dijo que debía aceptar y eso me generó muchísima ilusión: que para ella fuera importante fue el factor decisivo para hacerla. De hecho, es un libro que todos hemos leído desde el colegio y a mí me intrigó siempre la portada, ese niño con una ropa extraña, te invitaba a querer abrirlo, se leía fácil y te dejaba muchas preguntas y sensaciones de alegría, de tristeza, de sabiduría, este niño que les explicaba el mundo a los adultos.

¿Has vuelto a conectar con tu niño interior?

Sí, juego, bromeo y me divierto. Entiendo que ese es el sentido de la obra. Cuando vamos siendo adultos, vamos olvidando quizás lo que significa vivir, a causa de las obligaciones que tenemos o que nos imponemos. Se trata de vivir y ser felices, y creo que nos pasa un poco a todos mientras vamos creciendo.

Aldo MIyashiro estará en El Principito.





Contabas que dejaste de lado ciertas cosas y que te habría gustado hacer otras.

Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y no me puedo quejar de la carrera que he tenido. Sería injusto para la gente que tiene que trabajar en algo que no le gusta, pero sí puedo reconocer que soy alguien que ha trabajado mucho y a veces lo más importante está en tener un tiempo para uno mismo, para hacer cosas más sencillas como viajar, o pasar tiempo con la gente que quieres y en algún momento de vorágine laboral, uno lo deja de lado. Creo que si me tengo que reclamar algo, es que a veces no he tenido tiempo para mí. Ahora que ya tengo más años, puedo escoger mejor los trabajos, con mayor serenidad, pensando también en que tiene que haber un tiempo de descanso y que necesito despejar la mente, estar con los amigos, con mis hijos y pasar tiempo más allá del trabajo.

La Banda del Chino fue un programa que llevó mucha ayuda en pandemia.

Sí, lo hicimos porque vimos que el país estaba complicado, que la situación era muy dolorosa y yo entendía que teníamos la suerte de tener trabajo, de poder llevar algo a casa. Creo que lo que correspondía era intentar ayudar, más aún con el poder que puede tener la televisión. Llevamos ayuda a más de 40 mil personas. Ahora, el programa cumple 16 años, cuando en un inicio nos decían que solo estaríamos dos meses. En un momento, se convirtió en mi trabajo más importante y más estable.

¿Está entre tus planes entrar a la política?

No me gustaría. Creo que mi manera de hacer política, que finalmente es buscar el bien común, es a través de las acciones que podamos realizar, que es una manera directa y más cercana a la gente. En esa época, después de la pandemia, me llamaron como tres o cuatro partidos políticos, no era la primera vez, para postular y todo, pero yo me junté con todos y les expliqué que no estaba haciendo esto para estar en un lugar político. Me llamaron para postular como alcalde. En algún momento, también me ofrecieron el número 1 de la lista al Congreso de dos partidos. Creo que les parecí interesante porque había una gran cantidad de movimiento social a través de la ayuda que se había dado, pero nunca lo evalué seriamente. Me gusta ejecutar y el Congreso tiene otro tipo de función de trabajo para lograr los objetivos.

¿Estás enamorado?

Te puedo decir que estoy contento, estoy tranquilo, estoy bien, estoy en una etapa de mi vida que no esperaba tener y estoy tratando también que, de alguna manera, mi vida no se detenga en el sentido de que, mientras trabajo tanto, esto es un espacio de felicidad.

¿Los Once Machos continuarán?

Sí, claro, nos fuimos a nuestro primer viaje internacional a Chile a jugar contra un club de allá. Hemos viajado por todo el país durante estos últimos tres años y estamos muy contentos. Once Machos es un equipo que se formó y que genera ingresos, el 33% de los ingresos van para ayuda social, como a construir 15 casas, o poner un ascensor en un albergue de la tercera edad.

¿Habrá otra película de Once machos?

Todos quieren otra película de Once machos. El tema es que, como somos tantos, es un poquito complicado cruzar todas las agendas para que estén todos. Tenemos actores que están muy vigentes, con mucha chamba, y siempre que buscamos una fecha, no coincidimos todos y esa es la mayor complicación, pero yo creo que, para cerrar el ciclo, sí o sí va a haber Once machos 3, aunque estemos todos viejitos.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO: