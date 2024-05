Los integrantes del Grupo 5, Christian, Elmer y Andy Yaipén, estuvieron como invitados especiales en el popular programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, presentando su más reciente producción musical titulada ‘Tú no eres un ángel’. Esta canción es una colaboración junto a Mike Bahía y Guaynaa.

Tras celebrar su aniversario número 51 con tres espectáculos completamente agotados en el Estadio Nacional de Lima durante el mes de abril, el Grupo 5 se prepara para embarcarse en una gira por Estados Unidos y Europa.

El pasado 6 de mayo, los talentosos músicos llegaron al set del reconocido magazine de la cadena internacional en Miami para promocionar su nuevo sencillo, con el objetivo de acercarse aún más a los compatriotas peruanos que residen en el extranjero y cautivar al público internacional.

La conductora del programa, Penélope Menchaca, destacó el éxito arrollador que ha tenido la agrupación peruana, resaltando la gran acogida que tuvieron al llenar el Estadio Nacional por tres fechas consecutivas. “Están triunfando desde hace 51 años... 51 años de carrera llenando lugares y agotando entradas en cuestión de horas”, expresó.

Christian Yaipén, uno de los líderes de la banda, tomó la palabra para agradecer el cariño del público y enviar un emotivo saludo a todos sus compatriotas en Estados Unidos. "Muchas gracias por el recibimiento, tan bonita entrevista. Agradecidos desde Perú y saludo para todos nuestros compatriotas en Estados Unidos", manifestó.





Andy Yaipén, por su parte, reveló que fue su hermano menor, Christian Yaipén, quien actuó como el vínculo fundamental para concretar esta colaboración musical con Mike Bahía y Guaynaa. “Acabamos de lanzar ‘Tú no eres un ángel’, el feat con Mike Bahía y Guaynaa, la gente lo ha recibido de la mejor manera, ahora estamos en tendencia número 1 en YouTube. La amistad con Mike y Guaynaa fue gracias a Christian, que fue el nexo para este encuentro”, afirmó.

El menor de los hermanos Yaipén explicó que conoció a Mike Bahía y Noel Schajris en un programa de talentos realizado en Perú llamado ‘La Voz Perú’. Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de conocer a estos artistas internacionales y les propuso la idea de colaborar juntos.

“Noel fue quien me presentó a Guaynaa... y él ya había lanzado una cumbia con ‘Ángeles Azules’ y me encantaba todo lo que hacían en ese género. Le propuse a Guaynaa hacer una canción juntos, y a partir de ahí, llamamos a Mike y los tres hicimos esta canción. Decidimos grabar el video en el Estadio Nacional, durante estas tres fechas de celebración de nuestro aniversario, siendo la segunda vez que logramos llenar un estadio en esta ocasión tan especial”, concluyó Andy Yaipén.

Con esta exitosa colaboración y su imparable trayectoria, Grupo 5 continúa consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes y queridas en el panorama musical latinoamericano.





Grupo 5 en Telemundo





Lucho Cuéllar lamenta la eliminación de sus canciones del Grupo 5 pero muestra su aprecio hacia la banda

El reconocido cantante de cumbia Lucho Cuéllar expresó su pesar ante la reciente eliminación de todas las canciones que interpretó durante sus más de siete años como vocalista del Grupo 5. A pesar de este desafortunado suceso, Cuéllar manifestó su respeto hacia la banda y destacó que aún conserva un tatuaje en su honor como muestra de su aprecio.

En declaraciones a las cámaras del programa ‘América Hoy’, Cuéllar afirmó: “Estoy componiendo temas porque muchos dicen que ‘ya mucho Grupo 5′, cuando nosotros también hemos aportado allí. Hemos dado nuestro granito de arena. Agradecido siempre con ellos, acá está (mostrando su tatuaje), no me lo saco por más que ellos me hayan sacado a mí de las redes sociales. Estará acá (en su corazón) siempre”.

El líder de Lucho Cuellar y Los Incorregibles De La Cumbia aseguró que no le causó dolor que la agrupación de cumbia haya eliminado todo rastro de sus temas musicales de YouTube, ya que fue informado con anticipación de esta decisión. “Ellos toman las decisiones y, bueno, si a ellos les aporta eso, qué bueno. (Sus canciones) no estarán en redes, pero sí en mi corazón y en la cabecita del pueblo”, afirmó.

Aunque agradeció al Grupo 5 por permitirle cantar algunos temas que interpretó en el pasado, como “Amor de mis amores”, “La amante” y “Puro corazón”, Lucho Cuéllar considera que la orquesta debería reconocer el trabajo de todos los integrantes que pasaron por sus filas.

“Agradezco mucho al grupo, que no me prohíben cantar las canciones de ellos en los eventos donde voy, creo que sería injusto también (si lo hicieran). Yo creo que a todos los valoraron muy bien, pero debería haber un reconocimiento de quienes estuvieron con nosotros, un gracias y nada más. Eso no desmerece a nadie”, sostuvo Cuéllar.

Con estas declaraciones, Lucho Cuéllar demuestra su gratitud hacia el Grupo 5 a pesar de las circunstancias, mientras continúa adelante con su carrera musical y su legado en la escena de la cumbia peruana.









Lucho Cuéllar habla sobre el Grupo 5. (Composición)





