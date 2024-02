Pamela Franco se sinceró en una extensa entrevista en ‘Mande quien mande’ y terminó confirmando los rumores y aceptó que tuvo un romance clandestino con Christian Cueva en el 2018, pese a que el futbolista tenía una relación con Pamela López, además de dos hijos con ella.

La cantante de cumbia dio detalles de su primer encuentro con el ‘Aladino’ poco después de terminar una relación tormentosa con un hombre, cuya identidad aún es un misterio.

“A Christian (Cueva) lo conozco en el año 2018, hicieron una reunión, él quería conocerme, en ese tiempo salía de una relación que terminó mal y quería relajarme un poco. A partir de ese momento nos hicimos amigos y tuvimos conversaciones a través de WhatsApp, sin darme cuenta entré a su juego del doble sentido. Al final tuvimos una relación y nos involucramos después de varias idas y vueltas”, confesó la artista de cumbia.

En otro momento, la exintegrante de Alma Bella confesó qué fue lo que le gustó del exjugador de Alianza Lima, y cómo terminó involucrándose sentimentalmente con él.

“Conversamos de muchas cosas, él era una persona graciosa, chistosa, entradora, por eso es que me cayó muy bien y seguí conversando con él. Y así como jugando seguíamos conversando por WhatsApp, pero en los mensajes nunca hablamos sobre su familia”, sostuvo la artista.

Según Pamela Franco, Cueva le aseguraba en aquel entonces que estaba separado de Pamela López, y que al final se dio cuenta que no solo era la tercera en discordia, sino que el pelotero habría tenido varias amantes.

“En ese momento creí en las cosas que me dijo él (que estaba separado), pero luego me di cuenta que no era la única, sino era la segunda, la tercera y hasta la cuarta. Sentía una vergüenza que se supiera todo, pero ya salió y me siento liberada de esta carga que he llevado por muchos años”, agregó la cantante en ‘MQM’.









