El último domingo, Óscar del Portal, reconocido periodista deportivo, protagonizó un penoso incidente durante la transmisión en vivo del programa Fútbol en América, evidenciando poca tolerancia y un carácter explosivo contra sus compañeros Richard de la Piedra y Manuel Núñez.

Durante la emisión, Del Portal cuestionó la presencia de Andy Polo en la selección peruana, lo que generó indignación en Richard de la Piedra, quien arremetió verbalmente contra uno de sus compañeros. El exjugador de Sporting Cristal no compartió la opinión de De la Piedra sobre la ventaja que Polo tendría por el conocimiento que Jorge Fosaati tiene sobre él.

“Entonces Andy Polo debería ser titular en Boca Juniors y Advíncula suplente, ¿no?”, preguntó Del Portal con ironía para ridiculizar la posición de su compañero, lo que desencadenó una reacción de los otros panelistas, quienes optaron por ignorar la pregunta.

Ante la incómoda interrogante, sus compañeros decidieron no contestar: “Interpreta mi silencio”, dijo Manuel Núñez, lo que provocó la molestia de Del Portal, quien se sintió expuesto. “No sé por qué no quieren responder, ¿les molestó la pregunta?”, cuestionó.

Richard de la Piedra intentó rebatir con argumentos, pero la discusión escaló rápidamente. “Osea Polo no estuvo con Gareca. Yo te digo Polo esta por encima de Advíncula, porque Fossati lo ha dirigido, porque está 18 meses en un muy buen nivel. Entonces tú vas a desmerecer mi análisis poniendo el ejemplo: ‘Ah entonces el técnico de Huancayo…’, porque bajo esa premisa vamos a decir que (Nelson) Cabanillas debe estar en la selección…”, se ‘calentó’ el periodista.

Del Portal expresó su descontento al sentirse cuestionado y se quejó en vivo. “Tú me acabas de decir que Polo es titular, porque Fossati es el técnico. No me dijiste: porque Polo es mejor que Advíncula, por eso fue mi pregunta, las preguntas no hacen daño. Si no te gusta que haga preguntas cambiemos el tema, no hay problema. Le molesta que haga preguntas… La próxima, yo me siento allá, si te jode que esté acá. Si te molesta que esté acá (en la silla principal) y les haga preguntas a los dos entonces… ‘interpreta mi silencio’ me dicen”, protestó.

Sin embargo, lo que no se esperaba es que Richard le responda alterado. “A mí no me jode nada, a mí no me jode nada…”, dijo. Este penoso incidente ha generado polémica en las redes sociales y entre los seguidores del programa, los que han expresado su opinión sobre el comportamiento de los panelistas en vivo. El episodio ha dejado en evidencia las diferencias internas y la falta de tolerancia en el equipo de Fútbol en América.





