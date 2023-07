Abel Lobatón llegó este viernes al programa ‘América Hoy’ para hablar de la polémica que pone en el ojo de la tormenta a Christian Cueva. Sin embargo, el exfutbolista terminó evidenciando su enemistad con nada menos que Óscar del Portal.

Todo empezó cuando los conductores del magazine anunciaron la llegada de un invitado experto en el tema, y al dejarse entrever que sería el comentarista deportivo, el ‘Murciélago’ no dudó en arremeter en su contra.

“¿Edson (Dávila), Óscar del Portal sabe de fútbol? Dijeron alguien que sabe de fútbol”, empezó señalando el padre de Samahara Lobatón.

Ante ello, Valeria Piazza no dudó en salir en defensa de su compañero. “Óscar y Erick (Osores), los dos saben mucho de fútbol, hasta tienen un programa los domingos”, señaló la modelo desatando la rápida respuesta de Abel Lobatón.

“Tú sabes que todos los periodistas no saben de fútbol. Óscar del Portal no es que sepa de fútbol, que sea comentarista deportivo, no significa que sepa de fútbol”, respondió.

La situación se puso más tensa cuando la exreina de belleza continuó sacando cara por Óscar del Portal y aseguró que tanto Del Portal y Osores se habían preparado en la universidad para hablar sobre deportes, estudios que fueron minimizados por el exfutbolista.

“En los libros que ellos estudian no dicen como pegarle al balón y tampoco dicen cómo cantar el himno nacional cuando representas a tu país. Que sigan leyendo libros”, arremetió.