Óscar Del Portal le respondió al periodista argentino Juan Pablo Varsky, quien hace unos días había afirmado que Huracán pasaría a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en lugar de Sporting Cristal. El peruano afirmó que hay que decirle sus verdades cuando se equivocan.

“A mis colegas argentinos: ¿Y, ahora? Ojo, no está mal decir: “un equipo es favorito, creo que va a ganar este equipo”, pero decir: “va a ganar huracán y no es una expresión de deseo, es una garantía”, solamente porque te apellidas Varsky, no, señores, y eso le digo a todos”, comenzó diciendo el periodista.

Como se recuerda, el comentarista argentino había dicho que Huracán iba a clasificar a la fase de grupos. “Va a pasar Huracán, no es una expresión de deseo, es una garantía. Va a pasar Huracán a la fase de grupos”, dijo el pasado 9 de marzo, antes de terminar la transmisión del partido de ida.

Al recordar esta expresión, Del Portal respondió claro y fuerte, pues dijo sentirse feliz por la clasificación de Sporting Cristal.

“Acá también hay periodistas buenos, no hay que irse a Argentina para ver como hacen sus programitas, porque ellos también se llenan la boquita cuando son campeones del mundo, pero hay que decirles también sus verdades cuando se equivocan y feo. Te fuiste de cara, Varsky”, dijo antes de pasar al siguiente bloque en sus programa.