Después de vivir situaciones difíciles debido a la infidelidad de Christian Domínguez y su relación clandestina con Christian Cueva, Pamela Franco parece haber decidido dejar atrás los momentos complicados que enfrentó.

En una reciente entrevista, a la artista le preguntaron sobre su actual situación sentimental, negándose a hablar de su expareja. Sin embargo, señaló que no le ha cerrado las puertas al amor.

“Eso sí no te puedo decir, estoy tranquila, enfocada, soltera. No lo estoy pensando, pero soy joven, quizás en el algún momento de mi vida, llegue alguien que me haga cambiar el panorama que tengo”, declaró en ‘América Espectáculos’.





Pamela Franco niega indirecta a Christian Domínguez

La cantante descartó haberle enviado indirectas a Christian Domínguez a través de las redes sociales, como muchos especularon. Pamela aclaró que simplemente se divierte con TikTok y que está enfocada en otras cosas.

“Los confundo. No, es un TikTok. TikTok que veo, TikTok que me gusta y lo hago. Es una red social, hay que divertirse ¿Crees que necesito a estas alturas mandar indirectas? No, nada que ver, hay que enfocarnos en lo que realmente es importante”, manifestó.









Pamela Franco genera polémica con publicación en Instagram

El pasado fin de semana, Pamela Franco y Christian Domínguez coincidieron en Arequipa. A pesar de su separación, ambos mantienen una relación cordial en beneficio de su hija, aunque no se les vio juntos en ningún momento durante su estancia en la ciudad.

Tras aquello, Pamela Franco aprovechó la ocasión para compartir mensajes en su cuenta de Instagram, que sus seguidores interpretaron como indirectas hacia el padre de su hija.

Entre las publicaciones de la cantante, destacó una frase en sus historias: “Lamentablemente, no existe reembolso para el tiempo mal gastado... piensa bien en qué o con quién lo inviertes”, compartida por ‘Todo se filtra’.

Pamela Franco le manda indirecta a Christian Domínguez por medio de su cuenta de Instagram. (Captura: 'Todo se Filtra')





