Este fin de semana, la atención se centró en Arequipa donde la expareja conformada por los cantantes de cumbia Pamela Franco y Christian Domínguez coincidieron nuevamente en sus respectivos shows programados en la ciudad. A pesar de su separación, ambos mantienen una relación cordial en beneficio de su hija, aunque no se les vio juntos en ningún momento durante su estancia en la ciudad.

Resulta curioso que Pamela Franco haya aprovechado la ocasión para compartir mensajes y contenido en su cuenta de Instagram, que sus seguidores interpretan como indirectas hacia el padre de su hija. Entre las publicaciones de la cantante, destacó una frase en sus historias: “Lamentablemente, no existe reembolso para el tiempo mal gastado... piensa bien en qué o con quién lo inviertes”, compartida por ‘Todo se filtra’.

Pamela Franco le manda indirecta a Christian Domínguez por medio de su cuenta de Instagram. (Captura: 'Todo se Filtra')

Por otro lado, el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’, Christian Domínguez, parecía no prestar atención a la presencia de su expareja, ya que se encontraba disfrutando de un partido de fútbol con sus amigos en Arequipa. A diferencia de Pamela, quien compartía cada momento de su tiempo con amigos en sus historias de Instagram.





Christian Domínguez fue captado en la casa de Pamela Franco y Karla Tarazona

El programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’ sorprendió a sus televidentes al difundir imágenes captadas el pasado 27 de marzo, donde se muestra al cantante Christian Domínguez frente a las viviendas de sus exparejas, Pamela Franco y Karla Tarazona.

En el reportaje, se observa al cantante esperando afuera de la casa de Pamela Franco en Chacarrilla durante aproximadamente tres horas. Sin embargo, luego de un tiempo, decidió dirigirse a la casa de Karla Tarazona en San Borja, donde permaneció dentro de su automóvil, aparentemente durmiendo, hasta el amanecer.

Ante estas revelaciones, la presentadora del programa, Magaly Medina, hizo comentarios al respecto: “Tenemos unas imágenes de hace unos días donde parece que Christian Domínguez no tiene casa. Estaba durmiendo frente a la casa de Pamela Franco y parece que ella no lo quiso recibir, no lo quiso dejar entrar ni siquiera a la cama del perro. Entonces él se quedó afuera y luego, para terminar, en otro momento de la madrugada, se fue con su carro a las afueras del edificio donde vive Tarazona y esperó hasta que amaneciera”.

Christian Domínguez es captado a fuera de la casa de Karla Tarazona y Pamela Franco





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO: