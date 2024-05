Nicola Porcella rompió su silencio y se pronunció sobre las comprometedoras imágenes junto a Flavia Laos en una discoteca en México, el cual ha provocado que muchos piensen que ambos tienen una relación.

El exchico reality fue abordado por la prensa mexicana y fue consultado por su vínculo con la influencer y cantante, quien actualmente se encuentra hospedada en su departamento.

En primer lugar, el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ aseguró que sigue soltero y negó haber besado a Flavia Laos.

“Flavia no me estaba besando la verdad hasta risa me da, a Flavia yo la quiero muchísimo Yo dije, tenía que ser mi prensa”, sostuvo el ‘Novio de México’.

Además, recordó que en la fiesta también se encontraban otros amigos. “En el video estamos en un antro, estábamos con Wendy (…) Flavia es muy amiga mía hace muchos años, la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México (…) Si hubo beso, no hubo beso”, añadió.





¿Qué se ve en las imágenes de Nicola Porcella?

Nicola Porcella y Flavia Laos continúan alimentando los rumores de un posible romance luego de mostrarse muy cercanos en las últimas semanas. Esta vez, el exchico reality y la cantante fueron captados bastante cariñosos, y aunque el ángulo de la cámara no permite apreciarlo, ambos se habrían dado un beso.

Pese a las reveladoras imágenes, Flavia enfatizó que actualmente está enfocada en su carrera musical. “Dicen que parecemos hermanos. Yo estoy enfocada en mi carrera, en mi música, en hacer dinero. Ahorita me voy a México otra vez, no se gasten, yo fluyo, vibro y si en algún momento pasa algo con una persona, se los voy hacer saber. Nicola es mi amigo”, señaló.





