Nicola Porcella continúa ganando popularidad en México y luego de su participación en ‘La Casa de los Famosos’ y su papel en la telenovela ‘El amor no tiene receta’, el peruano se prepara para estar en un nuevo reality.

En declaraciones para los medios mexicanos, el amigo de Wendy Guevara confirmó que próximamente estará en un reality de Televisa que tiene el objetivo de encontrarle a su media naranja después de estar varios años soltero.

“Me van a buscar pareja. Es un proyecto que se viene cocinando desde el año pasado, desde que salí de ‘La casa’. Es un mes que voy a tener que salir después de que acabe la novela y cuadrando los tiempos porque quiero llegar también a ‘Aventurera’”, dijo Nicola al programa ‘Hoy’.

En otro momento, el ex de Angie Arizaga también reafirmó que actualmente no sale con nadie precisamente para ser parte de este proyecto televisivo.

“Acuérdate que se viene un programa nuevo que me van a conseguir pareja. Tengo que ver, por ahí que Televisa me consigue y me hace el milagrito”, aseguró.









¿Nicola menosprecia al Perú?

Nicola Porcella encendió la polémica en las redes sociales al ningunear al Perú para señalar que prefiere mil veces ser mexicano, esto debido a las oportunidades que le han dado en el país azteca para desarrollarse profesionalmente.

El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ fue consultado por la prensa sobre su país de origen y sus preferencias para trabajar entre Perú y México. Él la tenía clara y respondió sin titubear ante los periodistas.

“México. No lo voy a pensar, mi carrera está en México. Si se molestan que se molesten. Si me preguntas, mil veces México. No estoy negando Perú, pero si me preguntas, te voy a decir mil veces que prefiero México, que amo México”, confirmó Nicola.

Pero el tema no quedó ahí y es que el ex de Angie Arizaga también aseguró que se considera más mexicano que peruano, por lo que ha decidido quedarse a vivir en el país azteca.

“Como dicen, un mexicano nace donde quiere y yo me considero ya casi mexicano por todo lo que México me ha dado. La verdad quiero hacer toda mi carrera acá, vivo acá. México me dio la oportunidad de mi vida, a mí y a mi familia. No puedo ser malagradecido”, explicó Nicola Porcella.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: