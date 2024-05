El narrador deportivo, ‘Bambino’ Pons, reconocido como una leyenda del fútbol, volverá a pisar suelo peruano para presentar su nuevo show de stand up comedy, “¿Para qué me siguen trayendo?”.

‘Bambino’ Pons, famoso por sus narraciones peculiares y su pasión desbordante por el fútbol, ofrece una propuesta única en la que compartirá, entre risas, grandes secretos y momentos vividos junto a destacados ídolos del deporte rey.

“Los espero este 8 de junio en el Teatro Barranco, para disfrutar de una charla de fútbol, hablar de la Premier, anécdotas de jugadores peruanos históricos y más”, comentó el ‘Bambino’ en un video dirigido a sus seguidores peruanos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Juan Manuel Pons se ha consolidado como una figura emblemática del deporte rey y un destacado comentarista del fútbol inglés. Su estilo único, que incluye narraciones espontáneas al ritmo de clásicos de bandas como The Beatles, The Police, Pink Floyd, The Rolling Stones e incluso Bizarrap, lo ha convertido en un favorito de los fanáticos de la Premier League en Latinoamérica.

Participante en momentos cumbre del deporte, ‘Bambino’ Pons ha sido testigo y narrador de finales históricas, incluyendo las Copas Mundiales, Libertadores y Sudamericanas. Su vuelta a Perú con “¿Para qué me siguen trayendo?”, promete ser una oportunidad única para los amantes del fútbol de sumergirse en la fiesta del deporte y conocer de cerca a esta leyenda viviente.





DATOS

Este espectáculo, cargado de risas, anécdotas y los mejores relatos del fútbol inglés y sudamericano, se podrá disfrutar el próximo 8 de junio en el Teatro Barranco (Av. Miguel Grau 701). Las entradas ya están disponibles para su adquisición en atrapalo.pe.





