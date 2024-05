En las últimas semanas, se ha generado un revuelo en las redes sociales debido a especulaciones sobre una potencial separación entre el futbolista Christian Cueva y su esposa Pamela López. Los rumores cobraron fuerza después de que la pareja dejara de seguirse mutuamente en plataformas como Instagram, lo que desató una ola de interrogantes sobre el estado de su relación.

Recientemente, Cueva ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir fuertes mensajes, alimentando aún más los rumores sobre el vínculo. En sus historias, el popular ‘Aladino’ fue captado manejando su auto mientras entonaba temas melancólicos, aparentemente dirigidos a alguien especial en su vida.

El futbolista comenzó interpretando la canción ‘Hasta el fin del mundo’ de Karina La Princesita, cuyas letras expresan un profundo amor y la incapacidad de imaginar la vida sin esa persona especial.

“Tú no te imaginas lo que siento por ti. Como me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras no sabría qué hacer”, entonó Cueva, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre a quién podría estar dedicada esta canción.

Posteriormente, el futbolista continuó su serenata virtual con “Serrana” de Tony Rosado, una melodía que habla del amor y la añoranza por alguien que es el gran amor de su vida. “Serrana, tú que perturbas siempre mis sueños” resonaron entre los seguidores, quienes especularon sobre la posible dedicatoria de Cueva.

Pamela López vivió momento especial con su hijo

La esposa del reconocido futbolista Christian Cueva, Pamela López, compartió tiernas imágenes junto a uno de sus hijos en una actividad preescolar con motivo del Día de la Madre. A través de una historia en su cuenta de Instagram, Pamela documentó el emotivo momento que vivió en el nido de uno de sus pequeños, fruto de su matrimonio con el popular ‘Aladino’.

Las fotografías muestran a Pamela junto a su hijo participando en diversas actividades relacionadas con la celebración del Día de la Madre en el centro educativo del menor. En una de las imágenes, el niño se encuentra dibujando un retrato de su madre, acompañado del comentario cariñoso de Pamela: “Mi churro”.





En otra fotografía, Pamela expresó el amor maternal con la frase: “Amor de mamá”, resaltando la importancia de esta relación tan especial en la vida de ambos.

Además, una de las instantáneas revela el regalo especial que el niño preparó con cariño para su madre, mostrando la ternura y el amor que prevalecen en esta celebración tan significativa.





