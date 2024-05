Antes de convertirse en un exitoso entrevistador, Luis Guadalupe fue un referente, caudillo y campeón con Universitario de Deportes, pero eso poco le valió a la dirigencia que le impidió retirarse con la crema.

El popular ‘Cuto’ contó por primera vez en su vida que pudo haber terminado su carrera deportiva en el club de sus amores, pero -a pesar de tener todo listo- no se sintió respetado por los máximos directivos.

“Nunca había tocado este tema, pero yo regresé a la ‘U’ (en 2015) porque me llamó el ‘Puma’, mi capitán, y Roberto Chale, quienes me pidieron que vaya a hacer la pretemporada con ellos”, reveló el exdefensor al medio Pase Filtrado.

Con casi 40 años encima en aquel momento, Luis Guadalupe “estaba físicamente intacto”; sin embargo, pese a llegar hasta los exámenes médicos, los hermanos Leguía (administradores) le bajaron el dedo. “Fue humillante”, agregó.

“Todo estaba listo, lo único que faltaba era la firma de ellos. Yo aceptaba (hasta) mil dólares”, acotó el ‘Cuto’ antes de contar cómo se enteró -de la peor forma- que la dirigencia de Universitario no lo quería tomar en cuenta.

“(El último día), cuando fui para que me den mi ropa de entrenamiento, vi que ‘Pajita’ (el utilero) quería llorar. Y yo lo conozco, porque él me recibió cuando yo era juvenil y llegué al ‘Lolo’”, siguió el ahora conductor de ‘La fe’.

Al ver y, sobre todo, entender lo que esta b a pasando, Luis Guadalupe sólo atinó a consolarlo y decirle “tranquilo, no te no te sientas mal. Luego, hable con el profe Chale y con el ‘Puma’y les dije que yo no podía permitir eso”.

En conclusión, el ‘Cuto’ se enteró de que no iba a ser parte del club de sus amores, donde fue referente y campeón, por medio del utilero del club y no por boca de la dirigencia de la ‘U’. “Fue el momento más triste y humillante por la hipocresía de estas dos personas (los Leguía)”, finalizó.





