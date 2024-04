El esposo de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, se presentó esta mañana en ‘Arriba Mi Gente’ demostrando así que ya dejó en el pasado su faceta como conductor en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Además, aprovechó su presencia en el programa matutino para mostrar su gusto por el reality ‘El Gran Chef: Famosos’.

El exfutbolista llegó al set con toda la actitud. La visita de Eskenazi al magazine no fue solo para hablar de su vida, también para demostrar su talento culinario en la secuencia de cocina liderada por Maju Mantilla y Fernando Díaz.

Durante su participación, el conductor Santi Lesmes retó al expresentador a jugar “¿Si o no?” en su debut en Latina Televisión. Yaco también se atrevió a bromear señalando que había enviado su CV al exitoso programa de ‘EGCF’.

“Mi mamá es fanática, lo he visto también. El otro día vi que hicieron huevos escalfados y me pregunte ‘qué es eso’. Es un programa que ha llegado a todas las familias. Me encanta que muestren productos nacionales que se vean y consuman”, admitió el examigo de Ethel Pozo.

Sin embargo, su presencia en el programa también se debería a una posible oferta laboral que estaría considerando tomar luego de señalar que no se encuentra pasando por un buen momento económico

Ethel Pozo no es más amiga de Yaco. Mira cómo lo confirmó la conductora:

Ethel Pozo revela que su amistad con Yaco Eskenazi terminó.

