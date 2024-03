Luego de recibir una avalancha de críticas tras conocerse que Susy Díaz le compró los útiles escolares a sus hijos, Néstor Villanueva reapareció para defenderse y asegurar que Florcita Polo fue quien le impidió cumplir sus responsabilidades como padre.

El cantante de cumbia ya había usado sus redes sociales para expresar su incomodidad por los cuestionamientos por supuestamente no cumplir con pagar los gastos de sus hijos y recordó que es su expareja quien le impide ver a sus menores desde hace más de un año.

“Pregúntale a ella, pues amigo, porque yo estoy en otras cosas (...) 15 Meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos”, manifestó.





MUESTRA PRUEBAS:

Luego de reiterar que su caso se encuentra en el fuero judicial, Néstor Villanueva decidió difundir pruebas que indicaría que estaba dispuesto a comprar los útiles de sus hijos, no obstante, no recibió respuesta por parte de Florcita.

Tal como muestra en el chat de WhatsApp, Néstor le pidió a una amiga de Florcita el pasado 14 de febrero que se comunique con su expareja y le haga llegar la lista de útiles de sus hijos, sin embargo, la mujer le da malas noticias.

“Amigo, buenas noches, sorry, por no poder ayudarte. Flor me pidió que en ese tema no me meta”. A lo que Néstor responde: “Pero por qué. Es para los estudios de mis hijos”, y la mujer insiste en que no puede ayudarlo: “Solo me pidió que por favor ahí no me meta”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: