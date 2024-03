Luego de protagonizar una nueva pelea callejera con Bryan Torres, Samahara Lobatón decidió ignorar las críticas en su contra y aprovechó las celebraciones por el Día de la Mujer para llenarse de elogios.

A través de una emotiva publicación compartida en sus historias de Instagram, la hija de Melissa Klug dejó en claro que son sus fortalezas las que la mantienen firme pese a los malos momentos que atraviesa en la actualidad.

“Feliz día a mí, porque he soportado bajones emocionales, porque a pesar de muchas cosas siempre demuestro que sí puedo, porque cuando he sentido que no doy más, sigo luchando”, se lee en la publicación.

Al final del post, la influencer también deja entrever que su familia le habría quitado su apoyo luego de su escandalosa pelea con su novio Bryan Torres en plena vía pública.

“Porque cuando todos me dan la espalda, yo sigo firme, porque soy fuerte y soy feliz. ¡Y porque soy mujer!”, remarcó. Mientras tanto, Bryan Torres prefirió no dedicarle nada a Samahara Lobatón a través de sus redes sociales por esta fecha conmemorativa.









PELEA CALLEJERA:

Como se sabe, programa ‘Amor y Fuego’ captó a Samahara Lobatón persiguiendo por las calles a su novio lanzando una serie de insultos y amenazas. También lo habría acusado de maltratador, según su vecina.

MIRA: Christian Domínguez y Karla Tarazona entrenan juntos tras separación del cantante

“Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba”, fue lo que dijo la testigo al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Ella le decía: ‘Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo’”, contó la vecina de la exchica reality, incrementando así los rumores de una gestación de la exchica reality.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: