Durante la emisión del programa ‘Estás en Todas’ del último sábado 13 de abril, la modelo Natalie Vértiz no dudó en enfrentarse a Ethel Pozo luego de que se presentara un adelanto de la entrevista realizada por los conductores de ‘América Hoy’ al exfutbolista Jefferson Farfán en su residencia.

En el video de la entrevista, que se emitirá el próximo 15 de abril, se observa a Ethel Pozo sorprendida por el tamaño de la mansión de Jefferson Farfán. Ante esto, Natalie Vértiz no tardó en señalar que la casa de la conductora de televisión es del mismo tamaño o incluso más grande que la del deportista, cuestionando así su asombro.

“Oye bien graciosa Ethel, cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo”, expresó Natalie Vértiz en el programa.

Es importante destacar que Ethel Pozo y Natalie Vértiz son vecinas en Surco y mantienen una amistad debido a la relación laboral entre Yaco Eskenazi, esposo de Vértiz, y Pozo, quien es hija de Gisela Valcárcel.

Además de esto, Natalie Vértiz recordó los comentarios de Ethel Pozo sobre el ‘fast pass’ que supuestamente habrían pagado durante su último viaje a Disney World con sus hijos y la nana de estos. Ante esto, Vértiz aclaró de manera sarcástica que sí pagaron el ‘fast pass’ y que Ethel también utiliza un pase similar en Disney, pero de mayor categoría.

“He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, cómo te haces, ¿no? Qué chistosa, mi amiga Ethel”, comentó de manera sarcástica.

Este intercambio de comentarios no pasó desapercibido por Jaime ‘Choca’ Mandros, quien instó a Ethel Pozo a prestar atención a las palabras de Natalie Vértiz para comprender mejor la percepción que tiene de ella.





Natalie Vértiz se pronuncia sobre entrevista de 'América Hoy' a Jefferson Farfán.





Ethel pozo le responde a Natalie Vértiz: “No conoce mi casa, ni he ido a Disney”

Las declaraciones de Natalie Vértiz en el programa ‘Estás en Todas’, difundidas por el influencer Ric La Torre, han causado revuelo en las redes sociales y sorprendido a Ethel Pozo, conductora de televisión. En respuesta, Pozo expresó su sorpresa y desacuerdo en sus redes sociales, destacando que Vértiz se “picó” por sus palabras.

En su cuenta de Twitter, Ethel señaló que su crítica no estaba dirigida a Natalie Vértiz en particular, sino a la falta de empatía al hablar sobre el costo de unos boletos tan caros como los ‘fast pass’ de Disney. Pozo afirmó que su colega Vértiz jamás ha visitado su hogar y que le apena que se digan cosas que no son ciertas en televisión.

“Cualquiera la escucha y parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella, totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así”, dijo Pozo en respuesta a un usuario en Twitter.





Además, Ethel Pozo agregó que no bloqueará a Natalie Vértiz, pero le pidió que compruebe lo que dice, ya que según Pozo, todas sus afirmaciones son mentiras. Pozo aclaró que nunca visitó Disney ni pagó por un ‘fast pass’ como mencionó Vértiz en el programa.

“No puede decir que se invente todo de la nada cuando yo siempre tuve halagos para ella en televisión, pero el viernes dije eso de los ‘fast pass’ porque no era la realidad de la mayoría de peruanos y ¡plop! Se picó”, concluyó la presentadora de ‘América Hoy’.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis