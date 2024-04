El sensible fallecimiento de la Muñequita Milly aún sigue enfrentando a distintas artistas que se debaten entre el silencio y la denuncia por las malas prácticas del Dr. Fong.

Esta vez fue Ruth Karina quien alzó su voz de protesta sobre la presunta complicidad que habrían tenido algunos de sus colegas, como Samahara Lobatón, según explicó.

“Ella estuvo al borde de la muerte, pero recibió 30 mil dólares del médico (como una especie de indemnización) y siguió promocionándolo. ¡Eso no puede ser!”, le reclamó a Trome.

Luego, la animadora infantil y conductora exigió que “hay que tener principios y valores, darte cuenta de lo que sucede, y salir a denunciar, advertir para que no le suceda lo mismo a nadie”.





Samahara recibió $30 mil del Dr. Fong

Durante su participación en el reality ‘La Casa de Magaly’, Samahara Lobatón afirmó que estuvo al borde de la muerte tras someterse a un procedimiento estético con el polémico cirujano, Dr. Fong.

“Me puse activegel, Fong me puso. Estuve un año ‘muerta en vida’. Sí lo demandé, pero yo tengo un acuerdo firmado con él. Me dio $30 mil y me mantuvo un año entero”, reveló la hija de Melissa Klug.

Luego, la popular influencer e hija de Abel Lobatón agregó que “él asumió todo. Por eso es que no peleé por más tampoco, pero no solamente estoy yo mal, tienen un c*** de chicas que están igual”.





