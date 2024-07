En medio de especulaciones sobre un posible acercamiento para retomar la relación, Samahara Lobatón habló sobre su ex, Bryan Torres. La influencer contó cuál es el tipo de vínculo que lleva actualmente con el cantante.

La hija de Melissa Klug dejó atrás los problemas con el padre de su segundo bebé y afirmó que desea llevar un embarazo de manera responsable. Es por ese motivo que ya no desea entredichos públicos con el salsero.

Samahara dio estas declaraciones en el estreno del Gran circo Estelar de Brenda Carvalho y ‘Vaguito’, frente a Mall del Sur, a donde acudió junto a su papá Abel Lobatón y toda su familia. Pese a los escándalos que ha protagonizado con su última pareja, ahora quiere llevar la fiesta en paz por lo que ha decidido ser cauta en sus declaraciones.

¨Todo lo hago por mi bebé y este tiempo me ha servido para estar tranquila. No deseo escándalos. Sobre si regresé o no con Bryan, eso queda para mí y no quiero entrar en detalles para que luego digan muchas cosas y lo hago para cuidar a mi bebé, no quiero escándalos¨, subrayó la hija de Melisa Klug.

La ex de Youna afirma que se ha dado cuenta de que algunos problemas personales se le escaparon de las manos. Por otro lado, comentó que la relación con su mamá va viento en popa.

¨Muy bien, me comunico con mamá y espero que llegue pronto de viaje Todo está bien entre nosotras al igual que con mi papá¨, finalizó.





¿QUÉ DIJO ABEL LOBATÓN?

Por su parte, el exfutbolista Abel Lobatón señaló que ha conversado tanto con su hija Samahara, como con su exyerno Bryan Torres para que bajen el tono a los entredichos públicos que han tenido por el bien del niño que viene en camino. ¨Conversé con ambos y están tranquilos. Siempre les aconsejo que conversen por el bien de la familia y por suerte, al parecer me hacen caso¨, dijo.

