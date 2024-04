Continúan revelándose más detalles de la muerte de la Muñequita Milly luego someterse a una liposucción con el doctor Víctor Barriga Fong. La madre de la artista hizo público desgarradoras escenas de los momentos previos al fallecimiento de su hija.

Mary Sucacupa, mamá de la cantante folklórica, declaró al programa ‘Magaly TV: La Firme’ y reveló que su hija estaba emocionada de someterse a la cirugía, sin embargo, al salir de la operación se retorcía de dolor.









Pero lo más desgarrador es que mientras la cantante se quejaba de los intensos dolores en el vientre, ella solo recibió indiferencia y malos tratos por parte del doctor Fong y de las enfermeras de la clínica Santa Catalina.









“(Pedíamos) que venga el doctor para que vea como estaba sufriendo mi hija, a mi me salía lágrimas cuando veía que mi hija se revolcaba de dolor. Cuando se revolcaba, las agujas se le salían por eso yo le agarraba sus manitos para que no se muevan las agujas”, contó Sucacupa.









El maltrato también se habría dado por parte de las enfermeras que le increpaban a la artista cuando provocaba que sus vías intravenosas se muevan. “Cuando le decíamos señorita, mire las agujas se están saliendo. (ellas respondían) ‘¿Y no puedes aguantar?, ¿Cómo no vas a aguantar, todos han aguantado, como no vas a poder?”, contó la madre de Muñequita Milly.





