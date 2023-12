Luego de cinco años, la banda más aclamada del Indie Post Punk, Motorama, regresará a Lima y, esta vez, lo hará junto a Irina Machenko, bajista.

Fue tanta la expectativa por volver a ver a los rusos que, en tan sólo unas horas, arrasaron con la preventa y la venta general de boletos, que ya se encamina hacia el ansiado sold out.

El grupo ha consolidado su carrera en Latinoamérica con más de treinta presentaciones para su legión de admiradores, siendo nuestra capital la primera ciudad que los recibió hace ya una década.

El próximo 20 de febrero, Motorama abrirá su cartelera 2024 con un show en vivo donde presentará su más reciente álbum Sleep, and I will sing, además de los infaltables clásicos de su discografía.

Con la melancólica e inconfundible voz de Vlad, el disco incorpora teclados tenues y guitarras cristalinas que añaden un ligero toque de jangle-pop con tracks como Not Really, que nos muestran una faceta fresca y contemporánea.

Motorama se dio a conocer con canciones como ‘Eyes’, ‘Alps’, ‘Ghost’, ‘Wind In Her Hair’ y ‘To The South’, hacen una mezcla de la estética del new wave con los sonidos post punk.





