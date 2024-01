A casi un mes de su llegada a nuestro país, Motorama está a punto de agotar entradas dejando solo 100 tickets disponibles en la web de Joinnus. El grupo ruso tomará Lima este 20 de febrero en el escenario del Teatro Leguía.

Su camino a un rotundo SOLD OUT, confirma que Motorama sigue siendo uno de los mayores referentes de su género. La leyenda Rusa ha consolidado su carrera en Latinoamérica con más de treinta presentaciones que han cautivado a su gran legión de admiradores que va en aumento; siendo Lima la primera ciudad que los recibió hace una década.





Definitivamente, el regreso de Motorama es uno de los más esperados este 2024. Los líderes de Indie Post Punk retornan luego de cinco años de ausencia para reencontrarse con sus fieles fans peruanos y presentar su nuevo álbum “Sleep, and I will sing”.

Los fans, que esperan su retorno desde hace cinco años, disfrutarán de lo mejor y nuevo de su discografía; además de clásicos temas como “Eyes”, “Alps”, “Ghost”, “Wind In Her Hair” y “To The South”, los cuales catapultaron el éxito de la banda.









Motorama abre la cartelera 2024 con un prometedor concierto, con el fiel estilo que los ha caracterizado desde sus inicios en Rostov On Don, en la lejana Rusia. Con una mezcla de la estética del new wave con los sonidos post punk, ellos acompañan sus shows en vivo con efectos visuales hechos por sí mismos con variadas imágenes en blanco y negro; que evocan a la nostalgia. Su basta legión de fans se extiende hoy en todos los continentes, incluyendo toda América Latina, en especial el enorme bastión de seguidores que tienen en nuestro país.

La venta de las últimas 100 entradas para este esperado show el 20 de febrero en el Teatro Leguía, están disponibles a través de la plataforma Joinnus.





