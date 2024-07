Tras causar gran revuelo en Argentina al ser señalada como la ‘manzana en discordia’ en la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, María Eugenia Schlatter decidió romper su silencio para defenderse y aclarar cuál es su vínculo con el presentador.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la joven abogada contó que conoció al conductor argentino hace dos años en el mundial de Qatar. Tras ello formaron una gran amistad hasta que volvieron a encontrarse en la Copa América en Estados Unidos.

“Nos encontramos en la cancha de casualidad, por eso le pedí hacernos una foto, de hecho primero nos sacamos una foto con el Tirri también. No podemos creer todo el revuelo que se armó por una sola foto”, dijo en referencia a la polémica instantánea donde se luce con Tinelli.

Al ser consultada por el texto que acompañaba el post: “Como en Qatar, pero mejor’ , María Eugenia restó importancia a su frase. “Somos amigos... lo dije por decir, pero no por decir que va pasar algo en el futuro”, agregó.

La también panelista del programa de espectáculos Entrometidos reiteró que su único vínculo con el novio de Milett Figueroa es amical y descartó que vaya a pasar algo en el futuro.

“Es una persona muy protectora, muy generosa, como amigo súper fiel. Nunca hemos estado solos, siempre hemos estado con amigos en grupos. Yo hoy solo lo veo con un amigo y estoy segura que yo a él también”, comentó.

En ese sentido, pidió a los seguidores de la actriz peruana cesar los ataques en su contra a través de las redes sociales.

“Los fans de Milett me mandan mensajes muy duros. Me dicen rompehogares, eso está lejísimos de mí, que me meto con hombres comprometidos, yo no le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Apuesto por esa pareja que creo que tiene mucho futuro”, concluyó.





