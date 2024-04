Mientras se encuentra en el ojo público por su supuesta ruptura con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa vuelve a despertar comentarios luego de no asistir al Avant Premier de la película ‘Vampiras’, cinta donde además es una de las protagonistas.

El programa ‘Amor y Fuego’ logró conversar del evento y este reveló que la modelo no quiso desfilar por la alfombra roja debido a un factor económico. “Está cobrando demasiado monto”, se le escucha decir a un representante.





¿Cuánto quiso cobrar Milett?





En medio de las críticas por su ausencia en este evento, la presentadora de televisión argentina Yanina Latorre reveló que tenía información que Milett Figueroa retornaría al Perú para promocionar ‘Vampiras’ y que habría recibido una fuerte suma de dinero.

“Milett Figueroa habría recibido 2.000 dólares por promocionar su película”, sostuvo la amiga de Marcelo Tinelli, por lo que llama la atención que al final la actriz haya desistido de aparecer en la alfombra roja.





Milett Figueroa es parte del elenco de la película “Vampiras: The Brides”. (Foto: @milett).





Milett niega ruptura con Tinelli:





La modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha decidido poner fin a las especulaciones en torno a su relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli en una entrevista exclusiva con el programa de televisión ‘Mande Quien Mande’.









Figueroa fue tajante al asegurar que su relación con Marcelo Tinelli es sólida y que los rumores de una ruptura carecen de fundamento.”No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación”.

Cuando se le preguntó por qué Tinelli no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores o ataques hacia ella, Milett explicó que él ya ha aclarado la situación anteriormente. “Él ya aclaró en una nota completa, donde dijo que ‘no entiende por qué están sacando cosas del pasado y que él me ama’. Me da mi lugar; si no, no estaría con él”, señaló la modelo.





