La cantante Tini Stoessel está causando gran revuelo tras lanzar su nuevo disco titulado ‘Un mechón de pelo’. Uno de los temas que más ha llamado la atención de los fanáticos es ‘Ángel’, el cual habría sido compuesto para despotricar contra Marcelo Tinelli.

El álbum de la cantante urbana cuenta con un total de 10 canciones donde se sincera sobre su actual estado de salud mental y noviazgo con Rodrigo de Paul, además recuerda el juicio que enemistó al conductor argentino con su padre.









¿Por qué Tini odia a Marcelo Tinelli?





La historia se remonta al año 2009. El conflicto legal entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel empezó cuando el padre de la cantante quiso reclamarle la propiedad intelectual, a través de un juicio, de la serie juvenil ‘Patito Feo’, en la cual trabajó como director artístico de Ideas del Sur.

En 2015, la justicia falló a favor del conductor argentino y aunque Stoessel apeló la medida, debió pagar las millonarias sumas por el proceso judicial.









¿Qué dice Tini en su canción?





La cantante se refirió a Tinelli como un traidor por haber echado a su padre de Ideas del sur, un hecho que fue noticia en Argentina y provocó que su padre se vaya del país debido a la presión mediática.

“2008, diciembre, fue un viernes. Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre”, dice la canción.









“Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente. Le dieron las gracias, lo empujan del puente. (…) Yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires”, añade en otro de los versos.

“Deja que el tiempo se encargue, y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse, de eso se trata amarse, pero también me dolió y para decirlo no es tarde”, señala Tini antes de asegurar que no querían contratarla por ser hija del archienemigo de Tinelli. Ahora considera que ya vengó a su padre.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: