Jefferson Farfán se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la denuncia de Melissa Klug, quien lo acusa de maltratar psicológicamente a su hijo. En medio de la polémica, el exjugador de Alianza Lima reaparecerá en televisión nacional para contar su verdad.

Este viernes 12 de abril se confirmó que la ‘Foquita’ accedió a brindar una entrevista al programa ‘América Hoy’, y según se conoció, responderá todas las preguntas de los conductores.

En el adelanto del programa, Edson Dávila acompañado de Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza llega a la mansión del exseleccionado peruano, quien les muestra su colección de más de 500 zapatillas de reconocidas marcas.

“¿Tenemos carta libre, podemos preguntar lo que queramos?”, le pregunta Janet Barboza al ‘Diez de la calle’, quien asienta con la cabeza. Otra de las preguntas que responderá Jefferson Farfán es cómo mantuvo en secreto que tenía una hija de más de un año.

La entrevista completa se transmitirá este lunes 15 de abril y se espera que el exdelantero de la selección peruana hable de la grave denuncia de Melissa Klug.





Adelanto de la visita de 'América hoy' a casa de Foquita





MELISSA KLUG DENUNCIA A FARFÁN

La ‘Blanca de Chucuito’ denunció al exjugador de Alianza Lima ante la Policía Nacional por presunto maltrato psicológico a su hijo.Según se lee en la denuncia policial, la empresaria narró ante las autoridades que su hijo le hizo una visita sorpresa a su progenitor, pero este lo habría tratado con total indiferencia.

MIRA: Melissa Klug revela que Farfán le provoca depresión por supuesto daño psicológico a su hijo

“La recurrente refiere que su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar, el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo: ‘¿Qué haces acá? Yo voy a salir, yo no te he dicho que vengas’ y se retiró de su hogar quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años, sin la supervisión de ningún adulto”, se lee en el parte policial.

Además, contó a la Policía que su hijo regresó a su domicilio al día siguiente a las 10 de la mañana señalando que no había desayunado porque la ‘Foquita’ no había regresado a su domicilio.









¿QUÉ RESPONDIÓ JEFFERSON FARFÁN?

Ante las graves acusaciones, el expelotero utilizó sus redes sociales para defenderse y además compartió conversaciones de WhatsApp con su hijo para desmentir a Melissa Klug.

“Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente: amo a todos mis hijos por sobre todas las cosas y sería incapaz de hacerlos sentir mal”, declaró Farfán en su mensaje. Además, resaltó que sus hijos son lo más importante en su vida y que nunca tomaría acciones que los perjudiquen.





Jefferson Farfán responde la denuncia de Melissa Klug por presunto maltrato psicológico a su hijo. (Foto: Captura de IG / GEC)





El comunicado también abordó la situación específica de la denuncia. Farfán reveló que su hijo mayor le pidió permiso para ir a su casa, lo que contradice la versión de Klug sobre una visita inesperada. El exfutbolista afirmó que siempre busca el bienestar de sus hijos y que en este caso fue respetuoso de sus deseos.

“Con pruebas voy a aclarar. La denuncia interpuesta por la madre de mis hijos, es falsa, ya que mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo, donde le di mi autorización de ir. Él estaba al tanto que tenía un compromiso ya programado y los menores se quedaron a cargo de un adulto responsable”, se lee en su publicación.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: