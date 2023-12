Mientras Jonathan Maicelo continúa en el ojo de la tormenta por presuntamente agredir salvajemente a su expareja Samantha Batallanos, Milena Zárate se sumó a la lista de personajes que han salido a condenar la actitud violenta del boxeador.

La cantante colombiana visitó el set de ‘América Hoy’ y luego de cuestionar al deportista, se animó a revelar la amarga experiencia que vivió cuando viajaron a Estados Unidos en la época en la que ambos se estaban conociendo como algo más que amigos.

Según contó, el empresario la buscó en el hotel donde se hospedaba e intentó tener intimidad con ella. “Él llega al hotel donde yo estoy y me dice: ‘bueno, cómo es la vaina’, porque era que él estaba ahí insistente, insistente”, narró la artista frente a cámaras.

Ante su negativa, el deportista se molestó y la habría dejado abandonada a su suerte, según reveló la ex de Edwin Sierra.

“Yo le dije que no porque no quería y se fue, me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York, yo tenía que ver cómo devolverme porque yo estaba sola en un país que no conocía, al que había ido por él”, contó Milena Zárate, no obstante, aclaró que no la agredió físicamente.





