Mariella Zanetti llegó esta mañana al set de ‘América Hoy’ y puso en aprietos a Christian Domínguez, esto tras revelar que fue su amor platónico y que el cantante intentó robarle un beso hace varios años.

En conversación con Janet Barboza, la actriz cómica expuso al conductor del magazine y contó que intentó besarla cuando era integrante del show ‘Risas de América’. Según precisó, en aquel entonces tenía 15 años de edad.

“En esa época Christian me perseguía, lo voy a decir públicamente. Una vez yo estaba saliendo del estudio de América Televisión y el señor se cruza conmigo y me arrincona contra la pared. Estaba arrinconándome queriéndome besar y como yo era más alta, no llegó (a mi boca)”, relató Mariella.

Por su parte, Christian Domínguez no negó lo ocurrido y por el contrario, reconoció que Mariella Zanetti le gustaba en aquella época.

“Ella sabía perfectamente (que a mí me gustaba) porque yo comentaba, entonces como sabía me ponía nervioso, se acercaba y me decía ‘hola’. Hasta que un día, dije no, ahora pues (y la arrinconó)”, declaró Domínguez causando la sorpresa de sus compañeros de ‘América Hoy’.









