La exsaliente de Jonathan Maicelo, Milena Zárate, se presentó esta mañana en el programa ‘América Hoy’ para brindar algunos detalles de lo que fueron sus citas con el boxeador, con quien nunca formalizó una relación. Esto luego de que la modelo Samantha Batallanos denunciará al deportista por agresión física y psicológica.

“Yo acompañaba...acompañé durante varias giras que hizo afuera por un tema de apoyo. Siempre hemos sido amigos, nos estábamos conociendo y él me enamoraba y me enamoraba, pero yo me daba cuenta de muchas cosas”, explicó la expareja del cómico Edwin Sierra.

“Durante ese ínterin, en el segundo viaje (New York) que tuve con él pasó algo terrible: me enteré que era casado, yo no sabía que estaba casado. Entonces cuando llegó allá me entero y él me dice ‘estoy casado’ y que tenía un tema ahí (con una peruana que vive en Estados Unidos)”, explicó Zárate.

Durante su participación en el programa de espectáculos, la bailarina dejó entrever que Maicelo la abandonó en la gran manzana por negarse a tener relaciones sexuales con él.

“El llega al hotel donde yo estoy y me dice ‘cómo estás reina’ y le dije no. Yo no quiero”, aseguró la cantante colombiana.

