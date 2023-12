Samantha Batallanos atraviesa su momento más difícil por la presunta agresión física y psicológica de Jonathan Maicelo, con quien ya tenía planes de matrimonio tras cumplir más de un año de relación.

Nos comunicamos con la modelo. Sin embargo, una persona que se identificó como su familiar atendió su celular y afirmó que Samantha se encuentra muy afectada por los hechos violentos y que pronto dará su versión frente a cámaras.

“Samantha está con nosotros, con su familia. Ella está en una cura de silencio, está esperando procesar esto y luego va dar declaraciones”, afirmó a Perú21 el familiar de la modelo.

En esa línea, el pariente de Samantha Batallanos condenó las agresiones por parte del boxeador y aseguró que la modelo continuará con su denuncia hasta encontrar justicia.

“Samantha ha sacrificado todo con tal de que ninguna mujer permita, a pesar que esté enamorada, que la toquen. Ella ha dicho: ‘no me voy a quedar callada porque un agresor de esta naturaleza no puede quedar impune’. Q ue sirva de ejemplo para que no abusen de más mujeres, a pesar de que es algo tedioso el escándalo”, aseveró.









